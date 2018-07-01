 أول رد رسمي من حكومة العثماني بخصوص معاشات البرلمانيين ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 18:54

أول رد رسمي من حكومة العثماني بخصوص معاشات البرلمانيين

أول رد رسمي من حكومة العثماني بخصوص معاشات البرلمانيين
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