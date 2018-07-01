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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 17:50

بالفيديو..صرخة تجار من قلب عاصمة الشرق وجدة: ''بغينا الحدود تْحل مع الجزائر والتجار كيعانيو وبعض المسؤولين نساونا وكيهدرو غير على المعاشات ديالهم''

صرخة تجار من قلب عاصمة الشرق وجدة: بغينا الحدود تْحل مع الجزائر والتجار كيعانيو
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