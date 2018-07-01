 قصة مؤثرة لفلاح دازت عليه ماكينة ديال الحصاد ومشات ليه يديه « عاونوني راني خدام على خمسة لولاد ومي وبا » ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 16:44

قصة مؤثرة لفلاح دازت عليه ماكينة ديال الحصاد ومشات ليه يديه « عاونوني راني خدام على خمسة لولاد ومي وبا »

قصة مؤثرة لفلاح دازت عليه ماكينة ديال الحصاد ومشات ليه يديه :عاونوني راني خدام على خمسة لولاد=
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