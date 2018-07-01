 فعاليات حقوقية وفنية تواصل الاحتجاج بأكادير وترفض تسمية الشوارع والأزقة بأسماء فلسطينية ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 16:12

فعاليات حقوقية وفنية تواصل الاحتجاج بأكادير وترفض تسمية الشوارع والأزقة بأسماء فلسطينية

فعاليات حقوقية وفنية تواصل الاحتجاج بأكادير وترفض تسمية الشوارع والأزقة بأسماء فلسطينية
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