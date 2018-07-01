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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 15:40

بالفيديو.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة وخطيرة عن العصابة اللي كتنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة.. والقضية فيها تزوير أختام الدولة

الخيام يكشف تفاصيل مثيرة وخطيرة عن العصابة اللي كتنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة..
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