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عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
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الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
الفرق بين النظارات الغالية الثمن ونظارات الاسواق الشعبية
ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة
زووم
فيديو خطير...بعد تفجير فضيحتهما ''فتاتي'' وجدة تسبان المغاربة وتهددان منتقديهما
فيديو آخر فاضح لفتاتي وجدة الذي هز الفايسبوك
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بــووز
بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 13:33
حصري : أول خروج إعلامي للفتاة الثانية التي ظهرت في فيديو وجدة الذي هز الفيسبوك: ''هذه حقيقة زواجي من عشيرتي فاتي''
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