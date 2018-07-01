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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 13:33

حصري : أول خروج إعلامي للفتاة الثانية التي ظهرت في فيديو وجدة الذي هز الفيسبوك: ''هذه حقيقة زواجي من عشيرتي فاتي''

أول خروج إعلامي للفتاة الثانية التي ظهرت في فيديو وجدة الذي هز الفيسبوك: هذه حقيقة زواجي
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