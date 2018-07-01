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واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
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الطقس
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روبورتاج
الفرق بين النظارات الغالية الثمن ونظارات الاسواق الشعبية
ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة
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حالة خاصة
بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 12:17
حالة خاصة: خضار يستغيث.. منين كنت خدام تبوشا ليا العرق ''مرتي هي اللي هزاني والسكن ديالنا مامعوناش''
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