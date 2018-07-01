 حالة خاصة: خضار يستغيث.. منين كنت خدام تبوشا ليا العرق ''مرتي هي اللي هزاني والسكن ديالنا مامعوناش'' ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 12:17

حالة خاصة: خضار يستغيث.. منين كنت خدام تبوشا ليا العرق ''مرتي هي اللي هزاني والسكن ديالنا مامعوناش''

خضار يستغيث.. منين كنت خدام تبوشا ليا العرق مرتي هي اللي هزاني والسكن ديالنا مامعوناش
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