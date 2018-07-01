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بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 07:08

حالة إنسانية تدمي القلوب لأسرة تعيش حياة بدائية:'' ما ليقناش ماناكلو وباغين يشردونا وراجلي ربع سنين وهو خدام بلا خلاص''

أسرة تعيش حياة بدائية: ما ليقناش ماناكلو وباغين يشردونا وراجلي ربع سنين وهو خدام بلا خلاص
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