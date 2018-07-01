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بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 01:48

في حوار مثير..الفنانة الصاعدة إلهام القروي تقصف حاتم عمور بسبب الأغنية الجزائرية وهذا ماقالته عن سعد لمجرد

الفنانة الصاعدة إلهام القروي تقصف حاتم عمور بسبب الأغنية الجزائرية وهذا ماقالته عن سعد لمجرد
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