حصري وبالفيديو.. أول رد لدنيا باطما على جميلة البدوي بعدما قالت '' ماكاتعرفهاش '' '' ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة
حرس البراق خيول عربية مغربية أصيلة تنافس أشهر السلالات بالعالم
زووم
شــاهد وبالفيديو.. "بلا حشمة ولاحيا" أتباع الجماعة يلعبون بالصلاة و يستهزؤون بالقضاء ..شوفو شنو داروا فمسيرة الرباط الفاشلة
فيديو عاجل لحريق مهول بمتاجر ''بريكوما'' بالرباط
قنوات أخرى
بالفيديو..''فتاة '' تشعل معركة خطيرة بين شابين وسط العرائش
بالفيديو..مطاردة وإطلاق نار بين شرطة ومشتبهين بهم في لاس فيغاس
بــووز
وقفة احتجاجية لأصحاب البكالوريا فكازا: ''الغشاشين اللي كاينجحو..بغينا نفرحوا والدينا وضيعونا في التصحيح..''
شكاية من مواطن: ''خداو ليا أرضي وباعوها.. وعائلتي مهددة بالتشرد''
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة
حرس البراق خيول عربية مغربية أصيلة تنافس أشهر السلالات بالعالم
زووم
شــاهد وبالفيديو.. "بلا حشمة ولاحيا" أتباع الجماعة يلعبون بالصلاة و يستهزؤون بالقضاء ..شوفو شنو داروا فمسيرة الرباط الفاشلة
فيديو عاجل لحريق مهول بمتاجر ''بريكوما'' بالرباط
قنوات أخرى
بالفيديو..''فتاة '' تشعل معركة خطيرة بين شابين وسط العرائش
بالفيديو..مطاردة وإطلاق نار بين شرطة ومشتبهين بهم في لاس فيغاس
بــووز
وقفة احتجاجية لأصحاب البكالوريا فكازا: ''الغشاشين اللي كاينجحو..بغينا نفرحوا والدينا وضيعونا في التصحيح..''
شكاية من مواطن: ''خداو ليا أرضي وباعوها.. وعائلتي مهددة بالتشرد''
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من ''أزمة المياه'' في المستقبل القريب بالمغرب
إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية
عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين
مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا
كــاميرا ''شوف تيفي'' ترعـب برلمانيين يرفضون إلغاء معاشاتهم
عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال ''بير الجديد''
مندوبية الحليمي : 74.7 في المائة من الأسر المغربية متشائمة وتتوقع ارتفاع نسبة البطالة
فعاليات أكادير تحتج أمام مجلس إخوان ''العثماني'' على تسمية أزقة وشوارع المدينة بأسماء فلسطينية''صور''
نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة !
عاجل | حريق مهول بمقهى شعبي للأسماك بجماعة الدراركة أكادير.. صور+ فيديو حصري !
توقيف مواطن روسي بالبيضاء مطلوب دوليا في قضايا الإرهاب والتطرف
اندلاع حريق بمقبرة سيدي الخدير لم يتمكن رجال المطافئ من إخماده
مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـ''عجز'' اقتصادي خلال نصف سنة
منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف
يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه ''اليد'' بالسيف
الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من ''أزمة المياه'' في المستقبل القريب بالمغرب
إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية
عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين
مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا
كــاميرا ''شوف تيفي'' ترعـب برلمانيين يرفضون إلغاء معاشاتهم
عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال ''بير الجديد''
مندوبية الحليمي : 74.7 في المائة من الأسر المغربية متشائمة وتتوقع ارتفاع نسبة البطالة
فعاليات أكادير تحتج أمام مجلس إخوان ''العثماني'' على تسمية أزقة وشوارع المدينة بأسماء
نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة !
كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 22:28
حصري وبالفيديو.. أول رد لدنيا باطما على جميلة البدوي بعدما قالت '' ماكاتعرفهاش '' ''
أول
رد
لدنيا
باطما
على
جميلة
البدوي
بعدما
قالت
ماكاتعرفهاش
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
مقبرة شهيرة بقلب كازا تحترق
سابقة...أشهر حي راقي بكازا مافيهش مسجد الساكنة تحتج وآخرون يعارضون بناءه والسلطات آوت
أول رد رسمي لمسؤولي أكادير بعد ضجة تسمية شوارع المدينة بأسماء فلسطينية
الوزير بنعتيق يجمع الطلبة المغاربة المقيمين بالخارج بتطوان
بالفيديو..بادرة رائعة: ولاية أمن وجدة تكرم التلاميذ أبناء موظفي الأمن المتفوقين في الدراسة
فيديو سيصدم المغاربة..ميساج قاسح من متشردين فكازا: '' فين هو الحق ديالنا بغينا نعيشو بحالنا بحال الناس''
آخر المستجدات
منذ 14 دقيقة
الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من ''أزمة المياه'' في المستقبل القريب بالمغرب
إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية
عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين
مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 5 دقائق
مقبرة شهيرة بقلب كازا تحترق
حصري وبالفيديو.. أول رد لدنيا باطما على جميلة البدوي بعدما قالت '' ماكاتعرفهاش '' ''
كوسومار وناهد رشاد يكافئان الطلبة المتفوقين في البرنامج الرقمي ''Prépares ton exam''''
سابقة...أشهر حي راقي بكازا مافيهش مسجد الساكنة تحتج وآخرون يعارضون بناءه والسلطات آوت
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.