 بالفيديو.. رونالدو يوجه رسالة قوية لجمهور ريال مدريد بعد انتقاله الى يوفنتوس ﻿

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بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 07:23

بالفيديو.. رونالدو يوجه رسالة قوية لجمهور ريال مدريد بعد انتقاله الى يوفنتوس

مترجم .. رونالدو يوجه رسالة قوية لجمهور ريال مدريد بعد انتقاله الى يوفنتوس
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