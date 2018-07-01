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بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 00:30

شابة تعاني من مرض خطير في القلب:''محتاجة عملية ب 15 مليون..وكنتمنى يشوفو فيا المحسنين بعين الرحمة''

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