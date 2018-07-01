 بحضور أشهر الفنانين المغاربة..أجواء رائعة واحتفالية في اليوم الأول من مهرجان الراي بمدينة وجدة ﻿

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بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 09:39

بحضور أشهر الفنانين المغاربة..أجواء رائعة واحتفالية في اليوم الأول من مهرجان الراي بمدينة وجدة

بحضور أشهر الفنانين المغاربة..أجواء رائعة واحتفالية في اليوم الأول من مهرجان الراي بمدينة وجدة
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