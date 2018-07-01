 ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة ﻿

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بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 02:56

ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة

ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة
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