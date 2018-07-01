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بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 09:05

بالفيديو..في إطار دعم القضية الفلسطينية:توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي وجدة والقدس بحضور وزير الثقافة والاتصال

في إطار دعم القضية الفلسطينية:توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي وجدة والقدس بحضور وزير الثقافة والاتصال
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