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بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 22:59

شاب مغربي كايعيش التشرد: ''جراو عليا من الخيرية بعدما رفضت ندوز فبرنامج مختفون.. ووالديا ما كنحملهمش حينت داروني في ميكا ولاحوني في طارو ديال الزبل ''

قصة جد مؤثرة..جراو عليا من الخيرية بعدما رفضت ندوز فبرنامج مختفون
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