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بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 17:47

من قلب منطقة العطاوية فقلعة السراغنة..شوفو الحريق المهول داخل معمل لصناعة الدوليو ومواد التنظيف

من قلب منطقة العطاوية فقلعة السراغنة..شوفو الحريق المهول داخل معمل لصناعة الدوليو ومواد التنظيف
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