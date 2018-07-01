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بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 12:38

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة مريضة ومحتاجة لعملية جراحية مهمة بـ 6 المليون

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة مريضة ومحتاجة لعملية جراحية مهمة بـ 6 المليون
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