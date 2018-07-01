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بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 09:59

الحكرة والتهميش يدفعان موظفو الجماعات المحلية بكازا للاحتجاج على العمدة في الشارع العام

الحكرة والتهميش يدفعان موظفو الجماعات المحلية بكازا للاحتجاج على العمدة في الشارع العام
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