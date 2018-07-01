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بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 03:28

تصريح جد مؤثر لتلميذ مغربي في إحدى القرى نجح بـ17 فالمعدل..ضربت طريق على رجلي باش نقرا و منين جيت أنا الأول حتى واحد متسوق ليا

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