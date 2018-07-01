 بنت ''بوليسي'' تعاني الإعاقة تناشد المسؤولين وتطالب بالحصول على ''كريمة'' ﻿

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بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 00:25

بنت ''بوليسي'' تعاني الإعاقة تناشد المسؤولين وتطالب بالحصول على ''كريمة''

بنت بوليسي تعاني الإعاقة تناشد المسؤولين وتطالب بالحصول على كريمة
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