 على المذيعين أن يتوقفوا عن تقريب كاميراتهم من النساء المثيرات في تغطية الفيفا .. ﻿

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بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 07:07

على المذيعين أن يتوقفوا عن تقريب كاميراتهم من النساء المثيرات في تغطية الفيفا ..

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