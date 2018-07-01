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بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 20:43

من مريرت..أول خروج إعلامي غير متوقع لأستاذ الفلسفة اللي شرملو تلميذ في امتحانات الدورة الاستدراكية..هاذي آخر كلمة قالها ليا قبل ميضربني بالكاس !

من مريرت..أول خروج إعلامي غير متوقع لأستاذ الفلسفة اللي شرملو تلميذ في امتحانات الدورة الاستدراكية
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