 في قلب من منزل الشاب المغربي اللي اختارع تقنية ''الفار''..أنا صاحب الفكرة الأولى قبل مونديال روسيا وبغيت المسؤولين يدعمونا ﻿

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بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 17:24

في قلب من منزل الشاب المغربي اللي اختارع تقنية ''الفار''..أنا صاحب الفكرة الأولى قبل مونديال روسيا وبغيت المسؤولين يدعمونا

في قلب من منزل الشاب المغربي اللي اختارع تقنية الفار..أنا صاحب الفكرة الأولى قبل مونديال روسيا
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