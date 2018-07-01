 في أول فيديو..كارثة بالدارالبيضاء لولا الألطاف الإلهية..انهيار جزء من تراث مدينة الدارالبيضاء+تصريح خطير ﻿

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بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 15:47

في أول فيديو..كارثة بالدارالبيضاء لولا الألطاف الإلهية..انهيار جزء من تراث مدينة الدارالبيضاء+تصريح خطير

في أول فيديو..كارثة بالدارالبيضاء لولا الألطاف الإلهية..انهيار جزء من تراث مدينة الدارالبيضاء
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