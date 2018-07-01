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المغرب الذي نريد...!

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 19:29

من أمام مستشفى الغساني بفاس..أستاذ يفجرها في وجه مديرة الثانوية التي تسببت في انهيار الحارس العام و دخوله في غيبوبة..بغينا المسؤولين الكبار ياخدو لينا حقنا من هاذ السيدة

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