 ساكنة حي عين البرجة بالبيضاء تطالب بالتدخل الفوري: ''شاحنات ديال الأزبال كترمي مياه عصارة النفايات فالشارع والأطفال مرضو'' ﻿

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المغرب الذي نريد...!

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 01:11

ساكنة حي عين البرجة بالبيضاء تطالب بالتدخل الفوري: ''شاحنات ديال الأزبال كترمي مياه عصارة النفايات فالشارع والأطفال مرضو''

ساكنة حي عين البرجة بالبيضاء تطالب بالتدخل الفوري: شاحنات ديال الأزبال كترمي مياه عصارة النفايات..
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