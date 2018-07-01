 روبورطاج يلقي الضوء على أحد البرامج التي ينظمها منتدى الأديان التابع لمجلس مدينة زوريخ ﻿

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المغرب الذي نريد...!

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 09:54

روبورطاج يلقي الضوء على أحد البرامج التي ينظمها منتدى الأديان التابع لمجلس مدينة زوريخ

حوار الاديان بزوريخ
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