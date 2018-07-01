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المغرب الذي نريد...!

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 12:08

كواليس ترأس وزير الداخلية حفل تخرج الفوج الـ 53 من السلك العادي لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية بالقنيطرة بحضور وزراء العثماني والحموشي

حفل تخرج الفوج الـ 53 من السلك العادي لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية بالقنيطرة
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