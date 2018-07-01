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برلمانيونا والريع المريح

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 12:41

أول خروج إعلامي لأستاذة الفلسفة بعدما تعرضت للطرد التعسفي..تغيبت على خدمتي بسباب تلميذ واعتباري كموظفة شبح من طرف الوزارة غير منصف

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