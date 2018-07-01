 تدشين المحطة الريحية ''خلادي'' بطنجة اعتراف بجهود المغرب في مجال تعزيز الطاقات البديلة ﻿

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برلمانيونا والريع المريح

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 22:27

تدشين المحطة الريحية ''خلادي'' بطنجة اعتراف بجهود المغرب في مجال تعزيز الطاقات البديلة

تدشين المحطة الريحية خلادي بطنجة اعتراف بجهود المغرب في مجال تعزيز الطاقات البديلة
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