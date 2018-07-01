 الجمارك تشن حربا على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة‎ ﻿

آخر الأخبار

نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية لسنوات طويلة | مجتمع

نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية

ضــربة جديدة لـتنظيم الدولة الاسلامية.. البغدادي محاطـا بالراقصات | دولي

ضــربة جديدة لـ''تنظيم الدولة الاسلامية''.. البغدادي محاطـا بالراقصات

لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق | بوليتيك

لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق

الملك محمد السادس: الفساد يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي وضع محاربته في صميم الأولويات | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'': الفساد يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي

تصعيد خطير : أم الزفزافي تحشد 30 امرأة في وقفة احتجاجية بالحسيمة لرفع شعارات تمس برموز المملكة وشعارها. | مجتمع

تصعيد خطير : أم الزفزافي تحشد 30 امرأة في وقفة احتجاجية بالحسيمة لرفع شعارات تمس برموز المملكة

ضبط مستودع لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة | مجتمع

ضبط مستودع لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة

صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر | منوعات

صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره | اقتصاد

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره

رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا | مجتمع

رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا

برلمانيونا والريع المريح

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 00:10

الجمارك تشن حربا على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة‎

الجمارك تشن حربا على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة‎
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

بالفيديو:لقجع : سنبحث عن مدرب بمواصفات عمل رونار‎ | شوف الصحافة

بالفيديو:لقجع : سنبحث عن مدرب بمواصفات عمل رونار‎

المفتشية العامة للداخلية والمالية تفضح خروقات تدبير الجهات‎ | شوف الصحافة

المفتشية العامة للداخلية والمالية تفضح خروقات تدبير الجهات‎

بالفيديو..الحكومة تدرس إقرار نظام ضريبي مرن لخفض أسعار المحروقات‎ | شوف الصحافة

بالفيديو..الحكومة تدرس إقرار نظام ضريبي مرن لخفض أسعار المحروقات‎

فيديو هــام للمقبيلين على امتحان السياقة..تكوين جديد لمدة 6 أشــهر | شوف الصحافة

فيديو هــام للمقبيلين على امتحان السياقة..تكوين جديد لمدة 6 أشــهر

بالفيديو..ثروات مشبوهة لبارونات مخدرات و مسؤولين في الأمن و السلطة | شوف الصحافة

بالفيديو..ثروات مشبوهة لبارونات مخدرات و مسؤولين في الأمن و السلطة

بالفيديو..السعودية تُرحــل مئات المغاربة | شوف الصحافة

بالفيديو..السعودية تُرحــل مئات المغاربة

﻿

آخر المستجدات

نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية لسنوات طويلة | مجتمع
منذ 27 دقيقة

نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية

ضــربة جديدة لـتنظيم الدولة الاسلامية.. البغدادي محاطـا بالراقصات | دولي

ضــربة جديدة لـ''تنظيم الدولة الاسلامية''.. البغدادي محاطـا بالراقصات

لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق | بوليتيك

لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق

الملك محمد السادس: الفساد يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي وضع محاربته في صميم الأولويات | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'': الفساد يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاعل رائع في آخر سهرة بموازين مع الستاتي و الصنهاجي..كولشي كيشطح | بــووز
منذ 19 دقيقة

تفاعل رائع في آخر سهرة بموازين مع الستاتي و الصنهاجي..كولشي كيشطح

حضيو راسكم..دار راسو ضربو طاكسي باش ينصب عليه وهاشنو دار منين حصلوه فكازا | بــووز

حضيو راسكم..دار راسو ضربو طاكسي باش ينصب عليه وهاشنو دار منين حصلوه فكازا

الجمارك تشن حربا على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة‎ | شوف الصحافة

الجمارك تشن حربا على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة‎

لحظة القبض على أخطر مجرم فكازا | بــووز

لحظة القبض على أخطر مجرم فكازا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.