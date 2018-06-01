 كواليس انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة ﻿

آخر الأخبار

مثير..بعد نتائج مونديال 2026..كندا تنتقم من ترامب | دولي

مثير..بعد نتائج مونديال 2026..كندا تنتقم من ترامب

مثير.. فهم تسطى..الوزير المستقيل لحسن الداودي في مهمة خارج المغرب | بوليتيك

مثير.. فهم تسطى..الوزير المستقيل لحسن الداودي في مهمة خارج المغرب

مثير وحصري.. عكس المتداول .. لا زيادات في فاتح يوليوز للطبقة العمالية وهذا هو السبب | بوليتيك

مثير وحصري.. عكس المتداول .. لا زيادات في فاتح يوليوز للطبقة العمالية وهذا هو السبب

تدشين المحطة الريحية خلادي بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه مميزاتها | اقتصاد

تدشين المحطة الريحية ''خلادي'' بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه

خطير.. النيران تلتهم شاحنة في لوطوروت بين مراكش و أكادير | حوادث و حقوق

خطير.. النيران تلتهم شاحنة في لوطوروت بين مراكش و أكادير

مؤلم..عقرب تلسع رضيع وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤلم..عقرب تلسع رضيع وها أشنو وقع ليه

ضربة موجعة للبوليساريو في قمة نواكشوط الموريتانية وشباب المخيمات يفجرونها في وجه الجبهة الوهمية | بوليتيك

ضربة موجعة للبوليساريو في قمة نواكشوط الموريتانية وشباب المخيمات يفجرونها في وجه الجبهة الوهمية

عاجل..أمن البرنوصي من البر إلى البحر والقضية فيها الخمر والمخدرات والدعارة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..أمن البرنوصي من البر إلى البحر والقضية فيها الخمر والمخدرات والدعارة وهذه هي التفاصيل

بالصورة..بعد أول حفل لها بالسعودية..شيرين تؤدي مناسك العمرة رفقة زوجها | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد أول حفل لها بالسعودية..شيرين تؤدي مناسك العمرة رفقة زوجها

برلمانيونا والريع المريح

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 01:13

كواليس انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة

كواليس انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

من مهرجان موازين..أمينوكس يتحدث لأول مرة عن علاقته بالملك محمد السادس | خارج البلاطو

من مهرجان موازين..أمينوكس يتحدث لأول مرة عن علاقته بالملك محمد السادس

تصريحات مثيرة و تفاعل هيستيري مع أغاني مسلم بموازين | خارج البلاطو

تصريحات مثيرة و تفاعل هيستيري مع أغاني مسلم بموازين

الجمهور محيح مع الديدجي حميدة فموازين | خارج البلاطو

الجمهور محيح مع الديدجي حميدة فموازين

تصريح مثير..مُقاطعة ولكن غرني الشيطان وجيت نتفرج فنانسي عجرم فموازين | خارج البلاطو

تصريح مثير..مُقاطعة ولكن غرني الشيطان وجيت نتفرج فنانسي عجرم فموازين

الهيني غاضبا : آش دار المهداوي باش يعطيوه 3 سنوات يجب مراجعة هذا الحكم القاسي | خارج البلاطو

الهيني غاضبا : آش دار المهداوي باش يعطيوه 3 سنوات يجب مراجعة هذا الحكم القاسي

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور | خارج البلاطو

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور

﻿

آخر المستجدات

مثير..بعد نتائج مونديال 2026..كندا تنتقم من ترامب | دولي
منذ 57 دقيقة

مثير..بعد نتائج مونديال 2026..كندا تنتقم من ترامب

مثير.. فهم تسطى..الوزير المستقيل لحسن الداودي في مهمة خارج المغرب | بوليتيك

مثير.. فهم تسطى..الوزير المستقيل لحسن الداودي في مهمة خارج المغرب

مثير وحصري.. عكس المتداول .. لا زيادات في فاتح يوليوز للطبقة العمالية وهذا هو السبب | بوليتيك

مثير وحصري.. عكس المتداول .. لا زيادات في فاتح يوليوز للطبقة العمالية وهذا هو السبب

تدشين المحطة الريحية خلادي بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه مميزاتها | اقتصاد

تدشين المحطة الريحية ''خلادي'' بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كواليس انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

كواليس انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة

خبر اليوم ..قصة حزينة لفتاة يتيمة عاشت مع خالها و بعدما جرا عليها اغتاصبوها و حملات‎ | خبر اليوم

خبر اليوم ..قصة حزينة لفتاة يتيمة عاشت مع خالها و بعدما جرا عليها اغتاصبوها و حملات‎

بالفيديو.. نجمة الكرة الحرة تظهر مهاراتها على هامش مونديال روسيا | قنوات أخرى

بالفيديو.. نجمة الكرة الحرة تظهر مهاراتها على هامش مونديال روسيا

بالفيديو..نقاش مُثير بين صحافيين مغاربة و لبنانيين في ندوة الدوزي و هاعلاش | بــووز

بالفيديو..نقاش مُثير بين صحافيين مغاربة و لبنانيين في ندوة الدوزي و هاعلاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.