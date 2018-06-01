وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..''كولشي رخيص''
دموع مؤثرة لساكنة المدينة القديمة بالبيضاء..عايشين فالخطـر و كنبقاو بلا نعاس ..بغينا الملك يشوف فينا
زووم
غريب و بالفيديو..زورو ليه "كريمة" و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد
بالفيديو..حصلوهم فمحطة القطار المسافرين مُتلبسين بترويج القرقوبي..لحظة تدخل رجال الحموشي
قنوات أخرى
أول فيديو للاعب المقاتل ''نور الدين أمرابط'' بعد عودته لهولندا
بالفيديو.. شاهد كيف انبهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لاستقبالها بالتمر والحليب في الرباط
بــووز
بــرافو..مزال الخير..سائق طاكسي لقا صاك كبير فيه بزاف ديال البورطابلات واللوحات الالكترونية فكازا و دار نداء مباشر
صــابر الرباعي و زيت أملو في مهرجان موازين
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..''كولشي رخيص''
دموع مؤثرة لساكنة المدينة القديمة بالبيضاء..عايشين فالخطـر و كنبقاو بلا نعاس ..بغينا الملك يشوف فينا
زووم
غريب و بالفيديو..زورو ليه "كريمة" و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد
بالفيديو..حصلوهم فمحطة القطار المسافرين مُتلبسين بترويج القرقوبي..لحظة تدخل رجال الحموشي
قنوات أخرى
أول فيديو للاعب المقاتل ''نور الدين أمرابط'' بعد عودته لهولندا
بالفيديو.. شاهد كيف انبهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لاستقبالها بالتمر والحليب في الرباط
بــووز
بــرافو..مزال الخير..سائق طاكسي لقا صاك كبير فيه بزاف ديال البورطابلات واللوحات الالكترونية فكازا و دار نداء مباشر
صــابر الرباعي و زيت أملو في مهرجان موازين
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة
عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة
العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون
مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة
المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''
تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''
العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز التعاون الثقافي المغربي الإسباني
بالفيديو.. مريم سعيد: '' نور الدين أمرابط هو المفضل عندي''
انتشال جثة شاب من بحر السعيدية بعد مرور ثلاثة أيام
الرصاص يلعلع بمدينة فاس خلال مواجهة ''مشرمل'' يحمل سلاحا أبيض
بنبرة غــاضبة..رئيس الحكومة يطالب وزرائه بالعمل الميداني للتواصل المباشر مع المواطنين
مشاريع قطاع التربية الوطنية ضمن برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستساهم في تحسين جودة التعليم
المغاربة يحتلون صدارة المقيمين الأجانب بإسبانيا
مشاريع الماء الشروب ستحل بشكل نهائي مشكل التزود بالماء بالحسيمة حتى عام 2035
التعاون والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي .. في صلب الجولة الماراطونية التي قام بها مؤخرا عبد الكريم بنعتيق في الديار الأوروبية
إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة
عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة
العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون
مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة
المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''
تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''
العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز
بالفيديو.. مريم سعيد: '' نور الدين أمرابط هو المفضل عندي''
انتشال جثة شاب من بحر السعيدية بعد مرور ثلاثة أيام
برلمانيونا والريع المريح
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 16:37
وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي
وزير
التعليم..التلاميذ
اللي
حصلو
على
أعلى
المعدلات
بالباك..مفخرة
للمغرب
وغادي
نعطيوهم
مِنح
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة
تفاعل رائع مع أغنية وائل جسار الشهيرة ''أنا بنسحب'' بمهرجان موازين
بكل صــراحة..نجاة اعتابو معندهاش مشكل دير عملية التجميل
بالفيديو..بسباب ''ثلاجة '' العافية شعلات فالمدينة القديمة فكازا
انتقــام..خرج من الحبس و هجم على عساس وولادو باسباتة بالبيضاء بالجناوة و التريبورتور
من انزكان..شابة جميلة تعاني من إعاقة خطفوها فطوموبيلة و اغتاصبوها وأسرتها تكشف تفاصيل صادمة من قلب منزلها
آخر المستجدات
منذ 16 دقيقة
إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة
عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة
العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون
مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 18 دقيقة
أول فيديو للاعب المقاتل ''نور الدين أمرابط'' بعد عودته لهولندا
وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي
من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة
في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..''كولشي رخيص''
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.