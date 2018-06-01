 فيديو خطير جدا... جشع مستثمر يدفع به إلى تذمير جبل بحري ومحاولة جمع شاطئ km23 و km25 بأغروض شمال أكادير ﻿

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برلمانيونا والريع المريح

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 20:39

فيديو خطير جدا... جشع مستثمر يدفع به إلى تذمير جبل بحري ومحاولة جمع شاطئ km23 و km25 بأغروض شمال أكادير

جشع مستثمر يدفع به إلى تذمير جبل بحري ومحاولة جمع شاطئ km23 و km25 بأغروض شمال أكادير
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