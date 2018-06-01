 بحضــور شخصيات سياسية كبرى..لحظة وصول جثمان الباشا اللي مات بعدما ضربوه بحجرة كبيرة بالطريق السيار إلى مقبرة الشهداء بالبيضاء ﻿

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برلمانيونا والريع المريح

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 15:33

بحضــور شخصيات سياسية كبرى..لحظة وصول جثمان الباشا اللي مات بعدما ضربوه بحجرة كبيرة بالطريق السيار إلى مقبرة الشهداء بالبيضاء

بحضــور شخصيات سياسية كبرى..لحظة وصول جثمان الباشا اللي مات بعدما ضربوه بحجرة كبيرة بالطريق السيار
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