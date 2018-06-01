 في أول فيديو..باشا بالبرنوصي ضربوه بحجرة كبيرة مات فالبلاصة وهذا ما وقع بعد حضور الشرطة العلمية بالطريق السيار فكازا ﻿

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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 21:09

في أول فيديو..باشا بالبرنوصي ضربوه بحجرة كبيرة مات فالبلاصة وهذا ما وقع بعد حضور الشرطة العلمية بالطريق السيار فكازا

في أول فيديو..باشا بالبرنوصي ضربوه بحجرة كبيرة مات فالبلاصة وهذا ما وقع بعد حضور الشرطة العلمية
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