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شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
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أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
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روبورتاج
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بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 00:15
طريف و بالفيديو..بعد عدم مشاركتها في مونديال روسيا..ايطاليا تستخدم تفنية var على طريقتها الخاصة
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