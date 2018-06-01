 تصريحات مؤثرة لنزلاء خيرية البرنوصي: '' حنا غير يتامى وهاذوك الناس كيستغلونا و كيتاجرو فالمخدرات.. حنا اللي بغينا حقنا ﻿

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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 23:24

تصريحات مؤثرة لنزلاء خيرية البرنوصي: '' حنا غير يتامى وهاذوك الناس كيستغلونا و كيتاجرو فالمخدرات.. حنا اللي بغينا حقنا

تصريحات نزلاء الخيرية
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