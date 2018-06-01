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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 13:27

فيديو من قلب موسكو..نافورة تتحول إلى مسبح بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. والحسناوات والأطفال كيعومو

فيديو من قلب موسكو..نافورة تتحول إلى مسبح بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. والحسناوات والأطفال كيعومو
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