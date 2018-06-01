 البقالي بنبرة غاضبة:نطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في الخروقات والتجاوزات التي قام بها مدير وكالة المغرب العربي للأنباء حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة ﻿

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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 00:57

البقالي بنبرة غاضبة:نطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في الخروقات والتجاوزات التي قام بها مدير وكالة المغرب العربي للأنباء حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة

البقالي:نطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في الخروقات والتجاوزات التي قام بها مدير وكالة المغرب ...
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