 أول خروج إعلامي للتلميذ الذي حصل على أعلى معدل في الباكالوريا على الصعيد الوطني..هاشنو وقع ليا منين وصلني الخبر أنني نجحت بـ19,44 ﻿

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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 21:40

أول خروج إعلامي للتلميذ الذي حصل على أعلى معدل في الباكالوريا على الصعيد الوطني..هاشنو وقع ليا منين وصلني الخبر أنني نجحت بـ19,44

أول خروج إعلامي للتلميذ الذي حصل على أعلى معدل في الباكالوريا على الصعيد الوطني...
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