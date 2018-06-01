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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 13:40

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر وهاكيفاش عرفوها الجيران

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر
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