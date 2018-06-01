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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 11:19

القصة الكاملة في قلب منزل التلميذ اللي ذبحو صاحبو فوسط المدرسة بقلعة سراغنة بسباب ''النقلة''..إدارة المدرسة و الإسعاف اللي قتلو ولدنا

القصة الكاملة في قلب منزل التلميذ اللي ذبحو صاحبو فوسط المدرسة بقلعة سراغنة بسباب النقلة
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