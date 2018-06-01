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مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
البرد و الرياح في فصل الصيف..لمغاربة كاعيين و مديرية الأرصاد تُفسر..ها علاش مزال درجات الحرارة في انخفاض
مــرا و قادة..هذه هي قصة الطباخة المتجولة التي خلقت الحدث بدراجتها النارية..هاشكون شهرني فالفايسبوك وهامنين جاتني الفكرة
زووم
بالفيديو..حصلوهم فمحطة القطار المسافرين مُتلبسين بترويج القرقوبي..لحظة تدخل رجال الحموشي
بالفيديو..بادو الزاكي يتلقى دعوة رسمية من الفيفا لحضور مونديال روسيا
قنوات أخرى
مصـــري طالع ليه الدم بعد إقصاء بلده..كلام خطير
فيديو التبوريشة من زاوية أخرى..الجماهير المغربية تدخل التاريخ بتصرف حضاري+بكاء درار
بــووز
فيديو من كاميرا للمراقبة..شوفو كيفاش شفرات منقبة رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء فصاك كبير
بالفيديو.. مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير بسباب ''الواد الحار''
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خارج البلاطو
بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 02:17
من أمام مستشفى الهاروشي بالبيضاء..أجواء الفرحة بعد العثور على الرضيعة و العمة تشكر الملك محمد السادس ورجال الحموشي
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