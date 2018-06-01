 الحكومة المغربية تشيد بأداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا رغم الاقصاء وهذا ما قاله العثماني ﻿

آخر الأخبار

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | اقتصاد

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة | مجتمع

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات | دولي

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات

وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل | مجتمع

وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام | دولي

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام

برنامج التشغيل ممكن على خطى مقاولتي..أحلام عريضة وإمكانيات متواضعة | بوليتيك

برنامج التشغيل ''ممكن'' على خطى مقاولتي..أحلام عريضة وإمكانيات متواضعة

المملكة المغربية حققت تقدما مهما في تقليص معدل الهدر المدرسي | مجتمع

المملكة المغربية حققت تقدما مهما في تقليص معدل الهدر المدرسي

مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 19:10

الحكومة المغربية تشيد بأداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا رغم الاقصاء وهذا ما قاله العثماني

الحكومة المغربية تشيد بأداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا رغم الاقصاء وهذا ما قاله العثماني
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

أول تصريح لعماد دراج بعد نجاته من موت محقق..تبعني مشرمل بسيف كبير و كان غادي يقتلني فالعيد وهاشنو وقع | خارج البلاطو

أول تصريح لعماد دراج بعد نجاته من موت محقق..تبعني مشرمل بسيف كبير و كان غادي يقتلني فالعيد وهاشنو وقع

ساكنة الرباط تُساند الأسود بعد الأداء المشرف في مونديال روسيا | خارج البلاطو

ساكنة الرباط تُساند الأسود بعد الأداء المشرف في مونديال روسيا

بالفيديو..أجواء حماسية وتفاعلية لساكنة بني ملال خلال مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..أجواء حماسية وتفاعلية لساكنة بني ملال خلال مباراة المغرب و البرتغال

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال

فنانون و إعلاميون يشكرون الدول العربية على مساندتهم للمغرب في ملف مونديال 2026 بطريقة فنية | خارج البلاطو

فنانون و إعلاميون يشكرون الدول العربية على مساندتهم للمغرب في ملف مونديال 2026 بطريقة فنية

﻿

آخر المستجدات

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | اقتصاد

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة | مجتمع

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم..تفاصيل اختطاف رضيعة من وسط مستشفى الهاروشي و مديرية الحموشي تفتح تحقيقا مستعجلا في الموضوع | خبر اليوم
منذ 30 دقيقة

خبر اليوم..تفاصيل اختطاف رضيعة من وسط مستشفى الهاروشي و مديرية الحموشي تفتح تحقيقا مستعجلا في الموضوع

حالة مؤثرة لشاب من سلا..داء السكري عما ليه العينين و معندوش فلوس العملية..للمساعدة | حالة خاصة

حالة مؤثرة لشاب من سلا..داء السكري عما ليه العينين و معندوش فلوس العملية..للمساعدة

الحكومة المغربية تشيد بأداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا رغم الاقصاء وهذا ما قاله العثماني | خارج البلاطو

الحكومة المغربية تشيد بأداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا رغم الاقصاء وهذا ما قاله العثماني

البرد و الرياح في فصل الصيف..لمغاربة كاعيين و مديرية الأرصاد تُفسر..ها علاش مزال درجات الحرارة في انخفاض | روبورتاج

البرد و الرياح في فصل الصيف..لمغاربة كاعيين و مديرية الأرصاد تُفسر..ها علاش مزال درجات الحرارة في انخفاض

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.