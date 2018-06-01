 بالفيديو.. مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير بسباب ''الواد الحار'' ﻿

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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 16:04

بالفيديو.. مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير بسباب ''الواد الحار''

مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير بسباب الواد الحار
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