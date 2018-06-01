 أول فيديو لحريق ولاد تايمة بسوق المتلاشيات ﻿

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مجلس الصحافة الذي نريد...!

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 10:07

أول فيديو لحريق ولاد تايمة بسوق المتلاشيات

حريق مهول بالسوق البلدي المتلاشيات لأولاد تايمة تارودانت
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