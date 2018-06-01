 طبيب المنتخب المغربي..درار جاهز لخوض مباراة البرتغال ﻿

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خرافة شعب

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 01:36

طبيب المنتخب المغربي..درار جاهز لخوض مباراة البرتغال

تصريح طبيب المنتخب الوطني حول الحالة الصحية للاعبين ( درار - داكوستا - نورالدين امرابط)
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