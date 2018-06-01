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خرافة شعب

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 23:27

حــالة جد مؤثرة ..كان خدام فالطوبيس ومنين تقطعات ليه رجليه ملقاش باش يعيش فكازا..للمساعدة

حــالة جد مؤثرة ..كان خدام فالطوبيس ومنين تقطعات ليه رجليه ملقاش باش يعيش فكازا..للمساعدة
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